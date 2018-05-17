كريستيانو رونالدو يهدد بالرحيل عن ريال مدريد بسبب محمد صلاح

كشفت صحيفة الديلي اكسبريس البريطاني، عن تهديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ناديه ريال مدريد، في حال أقدمت إدارة النادي الملكي على التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة، إن: "رونالدو لوح لإدارة نادية بالموافقة على عرض مانشستر يونايتد، والعودة لصفوف النادي الإنجليزي في حال أقدمت إدارة ريال مدريد على التعاقد مع المصري محمد صلاح".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرتغالي لا يرغب في وجود نجم أخر إلى جواره في صفوف "الملكي" وأنه لم يسمح بأن يخطف منه الأضواء أي لاعب أخر.