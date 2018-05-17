كريستيانو رونالدو يهدد بالرحيل عن ريال مدريد بسبب محمد صلاح

كشفت صحيفة الديلي اكسبريس البريطاني، عن تهديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ناديه ريال مدريد، في حال أقدمت إدارة النادي الملكي على التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت الصحيفة، إن: "رونالدو لوح لإدارة نادية بالموافقة على عرض مانشستر يونايتد، والعودة لصفوف النادي الإنجليزي في حال أقدمت إدارة ريال مدريد على التعاقد مع المصري محمد صلاح".
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرتغالي لا يرغب في وجود نجم أخر إلى جواره في صفوف "الملكي" وأنه لم يسمح بأن يخطف منه الأضواء أي لاعب أخر.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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