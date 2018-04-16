قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أخطر الأهلي بموعد مبدئي لمباراته أمام الترجي وكمبالا سيتي في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على أن يتم تأكيد الموعدين خلال أسبوع من الآن.
وأضاف أن «الكاف» حدد يوم4مايو المقبل؛ لمواجهة الأهلي مع الترجي بالقاهرة في الجولة الأولى، على أن يحل الأهلي ضيفاً على كمبالا سيتي يوم 15من الشهر ذاته في الجولة الثانية.
وأوضح عبد الحفيظ أن «الكاف» أخطر أيضا جميع الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالأيام المتاحة لإقامة المباريات وهي الجمعة والسبت والثلاثاء والأربعاء، واستبعد يوم الأحد، على أن تقام جميع المباريات إما في الساعة الثالثة أو السادسة أو التاسعة بتوقيتات الدول التي تستضف المباراة.
وكانت قرعة دور المجموعات قد أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، وتاون شيب رولرز البوتسواني، وكمبالا سيتي الأوغندي.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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