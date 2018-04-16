قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أخطر الأهلي بموعد مبدئي لمباراته أمام الترجي وكمبالا سيتي في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على أن يتم تأكيد الموعدين خلال أسبوع من الآن.

وأضاف أن «الكاف» حدد يوم4مايو المقبل؛ لمواجهة الأهلي مع الترجي بالقاهرة في الجولة الأولى، على أن يحل الأهلي ضيفاً على كمبالا سيتي يوم 15من الشهر ذاته في الجولة الثانية.

وأوضح عبد الحفيظ أن «الكاف» أخطر أيضا جميع الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالأيام المتاحة لإقامة المباريات وهي الجمعة والسبت والثلاثاء والأربعاء، واستبعد يوم الأحد، على أن تقام جميع المباريات إما في الساعة الثالثة أو السادسة أو التاسعة بتوقيتات الدول التي تستضف المباراة.

وكانت قرعة دور المجموعات قد أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، وتاون شيب رولرز البوتسواني، وكمبالا سيتي الأوغندي.