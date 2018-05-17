حذاء اللاعب محمد صلاح ضمن مقتنيات المتحف البريطاني

وضع المتحف البريطاني حذاء النجم المصري محمد صلاح الحاصل على جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" ضمن مقتنيات المتحف.

ذكرت صحيفة "evening express" الإنجليزية، أن الحذاء الخاص بالنجم المصرى محمد صلاح تم وضعه فى قسم الآثار المصرية فى المتحف البريطانى، مشيرة إلى أن هذا الحذاء يحكى قصة أيقونة مصرية حديثة صنعت المجد فى الملاعب الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة أن حذاء محمد صلاح المعروض بالمتحف البريطانى، تبرعت به الشركة المصنعة للمتحف.

ويخوض محمد صلاح اختباراً صعباً مع ليفربول الذى يواجه ريال مدريد الإسبانى يوم 26 مايو الجارى بمدينة "كييف" الأوكرانية فى نهائى دورى أبطال أوروبا.