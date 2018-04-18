عرض سعودي بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء روما

قالت تقارير صحافية اليوم الأربعاء، إن "عدداً من المستثمرين السعوديين عرضوا مبلغ 1.5 مليار يورو، لشراء نادي العاصمة الإيطالية".

وبحسب التقارير، فإن مالك النادي، جيمس بالوتا، يفكر بالفعل في قبول العرض، الذي حدد له المستثمرون السعوديون 31 مايو (أيار) المقبل موعداً نهائياً لانتهاء العرض.