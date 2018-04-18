عرض سعودي بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء روما

قالت تقارير صحافية اليوم الأربعاء، إن "عدداً من المستثمرين السعوديين عرضوا مبلغ 1.5 مليار يورو، لشراء نادي العاصمة الإيطالية".
وبحسب التقارير، فإن مالك النادي، جيمس بالوتا، يفكر بالفعل في قبول العرض، الذي حدد له المستثمرون السعوديون 31 مايو (أيار) المقبل موعداً نهائياً لانتهاء العرض.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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