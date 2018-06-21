الشرطة تحقق في تهديدات للاعب كارلوس سانشيز بالقتل

فتحت الشرطة الكولومبية تحقيقا فى سلسلة تهديدات بالقتل عبر شبكة الإنترنت ضد لاعب خط وسط المنتخب الكولومبى كارلوس سانشيز، الذى طرده حكم لقاء اليابان بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة الافتتاحية لبلاده بمونديال روسيا 2018.

وذكرت صحيفة جارديان البريطانية اليوم الخميس، أن العديد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بعثوا برسائل تهدد حياة اللاعب، فى تذكير بحادث قتل المدافع الكولومبى السابق أندريس إسكوبار بعد أيام من إحرازه هدفا فى مرماه بكأس العالم 1994.

ووفقا لوسائل إعلام كولومبية، فإن جهات التحقيق بالشرطة فى كولومبيا أوكلت لفريق خاص بجرائم الإنترنت التحقيق فى الأمر، خاصة بعد تغريدات على موقع "تويتر" أيدت مثل هذا التهديد حيث اعتبر أحد المغردين أنه إذا كان إسكوبار قد قُتل لتسجيل هدف فى مرماه فيتعين قتل كارلوس سانشيز أيضا.