شريف إسماعيل يطمئن على محمد صلاح ومراحل علاجه في أسبانيا

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الثلاثاء المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى بداية اللقاء، عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى إقامتها من قبل الوزارة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من عدد منها شمل النادى الإسماعيلى الجديد بضاحية النخيل بالإسماعيلية، وكذا الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تطوير المدينة الشبابية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وتناول اللقاء آخر الاستعدادات الجارية للمنتخب الوطنى لكرة القدم المشارك فى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعد غياب نحو 28 سنة، ومتابعة للمعسكر الخاص به فى ميلانو بايطاليا، والوقوف على اخر تطورات مراحل علاج نجم المنتخب "محمد صلاح" فى اسبانيا.

وتطرق اللقاء الى آخر المستجدات الخاصة باعتماد المركز المصرى العالمى للكشف عن المنشطات بالمركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة، وكذا ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتحويل استاد القاهرة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.