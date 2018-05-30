شريف إسماعيل يطمئن على محمد صلاح ومراحل علاجه في أسبانيا

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الثلاثاء المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وفى بداية اللقاء، عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى إقامتها من قبل الوزارة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من عدد منها شمل النادى الإسماعيلى الجديد بضاحية النخيل بالإسماعيلية، وكذا الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تطوير المدينة الشبابية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وتناول اللقاء آخر الاستعدادات الجارية للمنتخب الوطنى لكرة القدم المشارك فى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعد غياب نحو 28 سنة، ومتابعة للمعسكر الخاص به فى ميلانو بايطاليا، والوقوف على اخر تطورات مراحل علاج نجم المنتخب "محمد صلاح" فى اسبانيا.
وتطرق اللقاء الى آخر المستجدات الخاصة باعتماد المركز المصرى العالمى للكشف عن المنشطات بالمركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة، وكذا ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتحويل استاد القاهرة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
GMT 11:48 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوهيكتور كوبر يلغى المران الصباحي للمنتخب المصري في إيطاليا
GMT 11:21 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايومحام مصري يطالب بتعويض مليار و384 مليون يورو من راموس
GMT 16:20 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايووشم رحيم سترلينغ يثير الجدل ودعوات لاستبعاده من المنتخب
GMT 15:28 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايووصول محمد صلاح إلى إسبانيا لبدء فترة العلاج
GMT 14:16 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايو"يويفا" يرفض توقيع عقوبة ضد راموس بعد إصابة محمد صلاح
ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
أرسل تعليقك