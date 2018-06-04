اللاعب كريم حافظ يدخل في نوبة بكاء لإستبعاده من قائمة المنتخب المصري

دخل كريم حافظ، لاعب لانس الفرنسي ومنتخب مصر في نوبة بكاء شديدة بعد إعلان هيكتور كوبر استبعاده من قائمة الـ23 لاعبًا التي ستشارك في كأس العالم 2018.