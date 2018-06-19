كولومبيا تسجل هدف التعادل 1-1 بمرمى اليابان
GMT 13:58 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيومنتخب اليابان يفوز على كولومبيا ضمن المجموعة الثامنة بنتيجة 2-1 في اطار الدور الاول
GMT 22:58 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوالاتحاد السعودي لكرة القدم يرفع شكوى لفيفا ضد شبكة بي إن سبورت القطرية
GMT 22:52 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوفوز إنكلترا على تونس بنتيحة 2-1 ضمن المجموعة السابعة من الدور الاول
GMT 17:09 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوالمنتخب البلجيكي يفوز على بنما بنتيجة 3-0
GMT 16:47 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوأوروغواي تخوض مرانًا مغلقًا استعدادًا لمباراة السعودية بمونديال روسيا
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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