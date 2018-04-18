يان كارامو يتعرض للوم من سباليتي

عاتب مدرب إنترناسيونالي، لوتشيانو سباليتي، لاعبه الشاب يان كارامو، بسبب استعراض مهارته خلال الفوز 4-0 على كالياري في دوري الإيطالي لكرة القدم، رغم إدراكه أن هذا اللاعب يثير إعجاب المشجعين.