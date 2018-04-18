قرر منظمو بطولة الدوري العالمي للتزلج على لأمواج في أستراليا إلغاء إحدى جولاتها، اليوم الأربعاء، بعد أن تم رصد حالتين من هجوم أسماك القرش خلال ساعات قليلة.
وألغى منظمو البطولة جولة اليوم بمدينة مارجرت ريفر، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، من أجل الحفاظ على سلامة الرياضيين.
ووقع هجومان من أسماك القرش على مسافة 6 كيلومترات عن موقع المنافسات، وطبقاً لما أفادت به المديرة التنفيذية للبطولة، صوفي جولد شميدت، كانت أسماك القرش في حالة عدائية شديدة، وأنها وصلت إلى هذه البقعة من المياه بسبب وجود بقايا من أجساد الحيتان النافقة.
وتعرض متزلجان للهجوم أول أمس الإثنين، في حادثتين لم يفصل بينهما سوى دقائق معدودة.
واضطر أحد المتزلجين للخضوع إلى عملية جراحية في كلتا ساقيه، فيما تمكن المتزلج الأخر من الوصول مترجلاً إلى إحدى نقاط الإسعاف بعد تعرضه لعضة في القدم.
وأشارت التقارير إلى أن الأسماك التي قامت بالهجوم هي من فئة القرش الأبيض كبير الحجم.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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