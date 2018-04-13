صحف البرتغال تشيد بلشبونة رغم الإقصاء

أبرزت صحف البرتغال اليوم الجمعة، المباراة الجيدة التي قدمها سبورتنغ لشبونة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي في مباراة فاز بها الفريق البرتغالي بهدف نظيف لم يكن كافياً لعبوره لنصف نهائي البطولة عقب هزيمته ذهاباً 2-0.

وأشادت الصحف البرتغالية كافة بأداء لاعبي سبورتنغ لشبونة عقب أسبوع عاصف شهده الفريق، على خلفية توجيه رئيس النادي برونو دي كارفاليو انتقادات للاعبين بسبب أدائهم في مباراة الذهاب، ما تسبب في أزمة كبيرة بين الفريق والإدارة.