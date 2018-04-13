بايرن ميونخ يعين كوفاتش مدرباً للفريق

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) رسمياً اليوم الجمعة، تعيين نيكو كوفاتش مديراً فنياً للفريق اعتباراً من الموسم المقبل، بعقد لمدة ثلاثة أعوام.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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