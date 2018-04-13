بايرن ميونخ يعين كوفاتش مدرباً للفريق

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) رسمياً اليوم الجمعة، تعيين نيكو كوفاتش مديراً فنياً للفريق اعتباراً من الموسم المقبل، بعقد لمدة ثلاثة أعوام.