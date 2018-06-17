الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة

أعلنت لجنة الكرة بالأهلي عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة وجاء على النحو التالي:

• باتريس كارتيرون مدير فني.

• محمد يوسف مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة.

• سامي قمصان مدرب.

• مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.

• مايكل ليندمان مدرب أحمال.

• حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال.

• وسام صفوت محلل الأداء والفيديو.

• سمير عدلي مدير إداري.

• خالد محمود رئيس الجهاز الطبي.

• أحمد حسن مترجم.