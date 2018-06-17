الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة

أعلنت لجنة الكرة بالأهلي عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة وجاء على النحو التالي:
• باتريس كارتيرون مدير فني.
• محمد يوسف مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة.
• سامي قمصان مدرب.
• مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.
• مايكل ليندمان مدرب أحمال.
• حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال.
• وسام صفوت محلل الأداء والفيديو.
• سمير عدلي مدير إداري.
• خالد محمود رئيس الجهاز الطبي.
• أحمد حسن مترجم.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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