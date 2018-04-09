سيميوني يحسم قراره بشأن مستقبله مع أتلتيكو

وضع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني حداً للتكهنات المثارة حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وأكد أنه باق مع ناديه في الموسم المقبل.
GMT 19:17 2017 الأربعاء ,14 حزيران / يونيوتوريس يقترب من تجديد عقده مع الاتلتي
GMT 22:42 2017 السبت ,20 أيار / مايوسيميوني يؤكد ان ذكريات فيسنتي كالديرون ستبقى بالذاكرة
GMT 23:07 2017 الثلاثاء ,16 أيار / مايوجارديم يقترب من تدريب نادي إنتر ميلان
GMT 15:26 2017 الخميس ,11 أيار / مايوايمري ضمن المرشحين لقيادة فريق إنتر ميلان
GMT 15:21 2017 الخميس ,11 أيار / مايوحارس نابولي يعرب عن رغبته في الرحيل
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
أرسل تعليقك