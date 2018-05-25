النني ينشر صورة له من معسكر المنتخب في الكويت

نشر محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزى، مجموعة صور له خلال معسكر المنتخب الحالى استعدادا لمباراة الكويت الودية، مساء اليوم الجمعة، ضمن استعدادات المنتخب قبل المشاركة فى نهائيات كأس العالم فى روسيا 2018.