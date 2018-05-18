محمد صلاح يسعى لمعادلة إنجاز أسطورة الجزائر رابح ماجر

يحلم محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بمعادلة إنجاز أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر بالحصول على لقب دورى أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مع ريال مدريد الإسبانى يوم 26 مايو الجارى، بمدينة "كييف" الأوكرانية، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

محمد صلاح تمكن فى النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أوروبا من كسر الرقم القياسى المسجل باسم رابح ماجر كأفضل هداف عربى فى تاريخ البطولة القارية، بعدما سجل اللاعب المصرى 13 هدفاً طوال مسيرته بدورى الأبطال.

ويتطلع محمد صلاح لمعادلة إنجاز رابح ماجر، الذى توج بلقب دورى أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالى عام 1987 أمام بايرن ميونخ الألمانى، علماً بأن المدير الفنى لمنتخب الجزائر هو اللاعب العربى الوحيد الذى حصل على اللقب.

وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.