محمد صلاح يسعى لمعادلة إنجاز أسطورة الجزائر رابح ماجر

يحلم محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بمعادلة إنجاز أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر بالحصول على لقب دورى أبطال أوروبا.
ويلعب ليفربول مع ريال مدريد الإسبانى يوم 26 مايو الجارى، بمدينة "كييف" الأوكرانية، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.
محمد صلاح تمكن فى النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أوروبا من كسر الرقم القياسى المسجل باسم رابح ماجر كأفضل هداف عربى فى تاريخ البطولة القارية، بعدما سجل اللاعب المصرى 13 هدفاً طوال مسيرته بدورى الأبطال.
ويتطلع محمد صلاح لمعادلة إنجاز رابح ماجر، الذى توج بلقب دورى أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالى عام 1987 أمام بايرن ميونخ الألمانى، علماً بأن المدير الفنى لمنتخب الجزائر هو اللاعب العربى الوحيد الذى حصل على اللقب.
وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.
GMT 13:08 2018 الخميس ,17 أيار / مايوحذاء اللاعب محمد صلاح ضمن مقتنيات المتحف البريطاني
تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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