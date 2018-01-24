البدري يعلن مقاضاته لـ منتحيل شخصيته على التواصل الاجتماعي

نفى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، امتلاكه أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الحساب المنسوب له حساب مزيف من شخص انتحل شخصيته.

وقال البدري إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشخص الذي انتحل شخصية وقام بتدشين حساب مزيف بأسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتقدم ببلاغ رسمي لدى إدارة مكافحة الجرائم الإليكترونية بوزارة الداخلية، لتتبع الشخص الذي انتحل شخصيته ومقاضاته.

وأضاف المدير الفني للأهلي إنه لا يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وليس لديه أية حسابات عليها، مؤكدا أن أي حساب سيتم تدشينه باسمه هو حساب مزيف وغير حقيقي.