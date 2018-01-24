البدري يعلن مقاضاته لـ منتحيل شخصيته على التواصل الاجتماعي

نفى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، امتلاكه أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الحساب المنسوب له حساب مزيف من شخص انتحل شخصيته.
وقال البدري إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشخص الذي انتحل شخصية وقام بتدشين حساب مزيف بأسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتقدم ببلاغ رسمي لدى إدارة مكافحة الجرائم الإليكترونية بوزارة الداخلية، لتتبع الشخص الذي انتحل شخصيته ومقاضاته.
وأضاف المدير الفني للأهلي إنه لا يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وليس لديه أية حسابات عليها، مؤكدا أن أي حساب سيتم تدشينه باسمه هو حساب مزيف وغير حقيقي.
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عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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