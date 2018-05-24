محمود الخطيب يدعو مجلس إدارة الأهلي لاجتماع طارئ الخميس

دعا محمود الخطيب، رئيس الأهلي، مجلس إدارة النادى لاجتماع طارئ في التاسعة مساء اليوم، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأهلي عدة أمور مهمة فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية خاصة ملف المدرب الأجنبى الجديد للفريق.