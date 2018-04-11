أندية إيطاليا تحتفل مع روما بإقصاء برشلونة

حرصت الأندية الإيطالية على تهنئة نادى روما بالتأهل التاريخى للدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسبانى، فى مبادرة رائعة تعكس الروح الرياضية التى تسود الكرة الإيطالية.

وحرصت أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان على توجيه التهنئة إلى روما على الصعود للدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".