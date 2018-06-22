توافد الجماهير على مدرجات ملعب مباراة البرازيل وكوستاريكا

توافدت جماهير البرازيل وكوستاريكا على مدرجات ملعب المباراة التى سوف تجمع منتخبيهما بعد قليل حيث طغت الأجواء الاحتفالية والأزياء الملونة بأعلام البلدين على الجماهير.