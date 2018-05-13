10 معلومات عن الأميركي مفاجأة كوبر في المونديال

حملت قائمة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر المبدئية لكأس العالم، مفاجأة غير متوقعة بضم عمرو طارق مدافع أورلاندو سيتي الأميركي، وقد اختار المدري 29 لاعبًا، للدخول في معسكر مايو/أيار على أن يختار 23 لاعبًا في القائمة النهائية.

وفي السطور التالية نستعرض 10 معلومات عن طارق الوجه الجديد مع المنتخب:

1- مواليد 17 مايو/ أيار 1992.

2- ولد بمدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن ولاية كاليفورنيا.

3- يحمل الجنستين المصرية والأميركية ويتحدث بثلاث لغات - خلاف العربية - بطلاقة (الإنجليزية - الألمانية - الأسبانية) .

4- يبلغ طوله 190 سم ووزنه 75 ويلعب بقدمه اليسرى.

5- يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

6- بدأ مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي إنبي وخلال مشواره الكروي المحلي لعب لـ 5 أندية مصرية (أسمنت أسيوط ، الجونة، انبي، وادي دجلة).

7- أحترف في 6 أندية وهي على الترتيب ماجديبورغ الألماني "ناشئين" وفرايبورغ وفولفسبرغ الألمانيين "الفريق الثاني" وريال بيتيس الإسباني وكولومبوس كرو وأورلاندو سيتي الأميركيين.

8- انضم للنادي الإسماعيلي في صيف 2016 وتم فسخ العقد بالتراضي بعد 33 يوما فقط من التعاقد.

9- لعب طوال مشواره مع كرة القدم 146 مباراة سجّل فيها 7 أهداف وصنع 8 وحصل على 22 بطاقة صفراء وكارت أحمر واحد.

10- له مباراة دولة واحدة خاضها في الـ 28 من مارس/آذار 2017 أمام توغو ولعب في الدقيقة 71 بدلًا من سعد سمير في المباراة التحى احتضنها ملعب برج العرب وانتهت لمصلحة "الفراعنة" بثلاثية نظيفة.