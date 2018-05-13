10 معلومات عن الأميركي مفاجأة كوبر في المونديال

حملت قائمة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر المبدئية لكأس العالم، مفاجأة غير متوقعة بضم عمرو طارق مدافع أورلاندو سيتي الأميركي، وقد اختار المدري 29 لاعبًا، للدخول في معسكر مايو/أيار على أن يختار 23 لاعبًا في القائمة النهائية.
وفي السطور التالية نستعرض 10 معلومات عن طارق الوجه الجديد مع المنتخب:
1- مواليد 17 مايو/ أيار 1992.
2- ولد بمدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن ولاية كاليفورنيا.
3- يحمل الجنستين المصرية والأميركية ويتحدث بثلاث لغات - خلاف العربية - بطلاقة (الإنجليزية - الألمانية - الأسبانية) .
4- يبلغ طوله 190 سم ووزنه 75 ويلعب بقدمه اليسرى.
5- يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.
6- بدأ مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي إنبي وخلال مشواره الكروي المحلي لعب لـ 5 أندية مصرية (أسمنت أسيوط ، الجونة، انبي، وادي دجلة).
7- أحترف في 6 أندية وهي على الترتيب ماجديبورغ الألماني "ناشئين" وفرايبورغ وفولفسبرغ الألمانيين "الفريق الثاني" وريال بيتيس الإسباني وكولومبوس كرو وأورلاندو سيتي الأميركيين.
8- انضم للنادي الإسماعيلي في صيف 2016 وتم فسخ العقد بالتراضي بعد 33 يوما فقط من التعاقد.
9- لعب طوال مشواره مع كرة القدم 146 مباراة سجّل فيها 7 أهداف وصنع 8 وحصل على 22 بطاقة صفراء وكارت أحمر واحد.
10- له مباراة دولة واحدة خاضها في الـ 28 من مارس/آذار 2017 أمام توغو ولعب في الدقيقة 71 بدلًا من سعد سمير في المباراة التحى احتضنها ملعب برج العرب وانتهت لمصلحة "الفراعنة" بثلاثية نظيفة.
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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