البلجيكية إليسه ميرتنز تتأهل لنهائي بطولة هوبرت للتنس

تأهلت البلجيكية إليسه ميرتنز لنهائى بطولة هوبرت للتنس بعدما تغلبت على البريطانية هيذر واتسون 6 / 4 و1 / 6 و6 / 2 لتقترب من الاحتفاظ باللقب الذى حققته فى العام الماضى

وتلتقى ميرتنز فى النهائى مع الفائزة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، بين الأوكرانية ليسيا تشرينكو والرومانية ميهايلا بوزارنيسكو.