نائب صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون يشيد بالنجم العالمي محمد صلاح

قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي” ديفيد ليبتون” انه يجب على جميع المصريين ان يكونوا مثل ” صلاح” و أنه تحدث مع الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بشأن تجربة النجم المصري ” محمد صلاح”.

وأضاف ” ليبتون” من خلال تصريحات هامه أثناء لقائه مع الإعلامي ” عمرو أديب” مقدم برنامج ” كل يوم” والمذاع على قناة ” اون تي في”، قائلاً: ” في الاقتصاديات الكل يكسب من المنافسة .. وفي الرياضة إذا كانت هناك مواجهة فيها الخاسر وفيها الرابح كلا الجانبين سيكسب ويتحسن أداؤه وهذا ما أوضحه محمد صلاح ».

كما أكد نائب صندوق النقد أن دخول الاقتصاد المصري عالم المنافسة العالمية، سوف يجعل مصر دولة قوية وأفضل، حيث أنها دولة تستطيع المنافسة في السواق العالمية