نائب صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون يشيد بالنجم العالمي محمد صلاح

قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي” ديفيد ليبتون” انه يجب على جميع المصريين ان يكونوا مثل ” صلاح” و أنه تحدث مع الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بشأن تجربة النجم المصري ” محمد صلاح”.
وأضاف ” ليبتون” من خلال تصريحات هامه أثناء لقائه مع الإعلامي ” عمرو أديب” مقدم برنامج ” كل يوم” والمذاع على قناة ” اون تي في”، قائلاً: ” في الاقتصاديات الكل يكسب من المنافسة .. وفي الرياضة إذا كانت هناك مواجهة فيها الخاسر وفيها الرابح كلا الجانبين سيكسب ويتحسن أداؤه وهذا ما أوضحه محمد صلاح ».
كما أكد نائب صندوق النقد أن دخول الاقتصاد المصري عالم المنافسة العالمية، سوف يجعل مصر دولة قوية وأفضل، حيث أنها دولة تستطيع المنافسة في السواق العالمية
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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