هاجم أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، رئيس نادي سموحة، فرج عامر، بعد تمسك الأخير بالانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الزمالك، بسبب تعيين حكام مصريين لإدارة المباراة، وإعلانه التقدّم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس الزمالك، مرتضى منصور، ورئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عصام عبد الفتاح، وأحمد حسام ميدو، بتهمة التشهير والسب والقذف.

وكتب ميدو، المدرب السابق للزمالك، في تغريدات نشرها عبر حسابه على "تويتر" ظهر الأحد"سموحة سيلعب نهائي الكأس بحكام مصريين والمسرحية الهزلية التي ألفها ومثّلها وأخرجها فرج عامر لا تليق أبدا بأي طفل صغير، فما بالك برجل دولة يتخذ قرارات مهمة لمستقبل هذا البلد داخل البرلمان"، وأضاف "تُعرف قدرات أي رجل من إدارته للأزمات التي يمر بها، والآن ترى كيف يحاول فرج الخروج من الأزمة التي ورّط نفسه بها بمحاولة ترهيب خصومه بالمحاكم والقضايا والنائب العام، عفوا أنا لست خصما لك أنا رجل أقول رأيي بصراحة في كل الأحداث الرياضية بكل صراحة بحكم عملي".

وتابع: "أراهن بأنك لو سألت كل المهتمين عن الكره المصرية برأيهم بما فعلت حيال اختلاقك هذه الأزمة لقال معظمهم نفس رأيي بأنه لا يصح لرجل في عمرك أن يفعل ما فعلت!! ماذا ستقول للنائب العام؟ بأن ميدو قال إن من العيب على رجل دولة بأن يشكك في قدرات ونزاهة الحكام المصريين؟"، ثم أتمّ "لن أطالب اتحاد الكرة بتفعيل لجنة القيم لأن هذا لن يحدث في العاجل القريب!! ولكن أطالبهم بفتح تحقيق عاجل بشأن ما قاله فرج بأن أحد الحكام هاتفه طالبا له السماح والموافقة بإدارة المباراة، حيث إن هذه الأكاذيب بها إدانة لكل حكام مصر، خاصة بعدما أقسم الحكم نافيا قيامه بتلك المكالمة".

وعاد فرج عامر، صباح الأحد، للتأكيد على اتصال الحكم إبراهيم نور الدين به للحديث عن إدارة نهائي كأس مصر، لكن عصام عبد الفتاح نفى الأمر في وقت سابق، مؤكدًا أن ما تم هو العكس، ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس مصر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية، بعدما أقصى الزمالك في طريقه للنهائي الإسماعيلي، ونجح سموحة في تخطي عقبة الأسيوطي.