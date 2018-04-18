تأجيل طعن أبوتريكة على إدراجة ضمن القوائم الإرهابية إلى تموز المقبل

يتابع العديد من عشاق كرة القدم المصرية أخبار اللاعب المصري السابق، محمد أبو تريكة، وخاصة مع وجوده خارج البلاد ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية، حيث قررت محمكة النقض الأربعاء، حجز طعن لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق و1554 آخرين على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية للحكم في 4 يوليو المقبل 2018.والجدير بالذكر أن الدائرة السادسة في شمال القاهرة قد قامت بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وتم إدراج 1554 شخصًا على ذمة قضية أمن الدولة رقم 653 لعام 2014، ومن بين هؤلاء المدرجين أبو تريكة، والذي يعشقه العديد من جماهير الكرة المصرية، حيث أنه كان سببًا في إسعاد هؤلاء الجماهير متمنين عودته، ولكن في النهاية القضاء هو من سيحسم الأمر.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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