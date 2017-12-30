الأهلي ينظم احتفالية مصغرة للاعبي اتليتكو مع الجماهير

نظم النادي الأهلي المصري بالتعاون مع شركة صلة الراعي الرسمي للنادي فقرة مصغرة لعدد من الجماهير المنتظر حضورهم مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد اليوم في وجود كل نجوم الفريق الأسباني.
اقيمت الاحتفالية داخل فندق الإقامة واستغرقت 20 دقيقة وقام لاعبو اتليتكو مدريد بالتوقيع على هدايا تذكارية واوتوجرافات للجماهير التي وصل عددها حوالي ١٥٠ مشجع
ويستعد الأهلي للقاء اتليتكو مدريد الإسباني في الثامنة من مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مهرجان رياضي وفني كبير تحت شعار من اجل السلام.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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