الأهلي ينظم احتفالية مصغرة للاعبي اتليتكو مع الجماهير

نظم النادي الأهلي المصري بالتعاون مع شركة صلة الراعي الرسمي للنادي فقرة مصغرة لعدد من الجماهير المنتظر حضورهم مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد اليوم في وجود كل نجوم الفريق الأسباني.

اقيمت الاحتفالية داخل فندق الإقامة واستغرقت 20 دقيقة وقام لاعبو اتليتكو مدريد بالتوقيع على هدايا تذكارية واوتوجرافات للجماهير التي وصل عددها حوالي ١٥٠ مشجع

ويستعد الأهلي للقاء اتليتكو مدريد الإسباني في الثامنة من مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مهرجان رياضي وفني كبير تحت شعار من اجل السلام.