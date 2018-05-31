وفاة نجل مدير تعاقدات النادي الاهلي في حادث سيارة

توفى نجل محمد فضل، لاعب الأهلي السابق والذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا للجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، وذلك في حادث سيارة، صباح اليوم الخميس.
يحدد فضل صلاة الجنازة والعزاء في الساعات المقبلة، كما تتقدم أسرة "مصر اليوم" بخالص التعازي لنجم النادي الأهلي.
GMT 12:44 2018 الخميس ,31 أيار / مايوأحمد شوبير يكشف تفاصيل حادث أسرة محمد فضل
GMT 12:55 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوشريف إسماعيل يطمئن على محمد صلاح ومراحل علاجه في أسبانيا
GMT 11:48 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوهيكتور كوبر يلغى المران الصباحي للمنتخب المصري في إيطاليا
GMT 11:21 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايومحام مصري يطالب بتعويض مليار و384 مليون يورو من راموس
GMT 16:20 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايووشم رحيم سترلينغ يثير الجدل ودعوات لاستبعاده من المنتخب
ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
أرسل تعليقك