وفاة نجل مدير تعاقدات النادي الاهلي في حادث سيارة

توفى نجل محمد فضل، لاعب الأهلي السابق والذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا للجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، وذلك في حادث سيارة، صباح اليوم الخميس.

يحدد فضل صلاة الجنازة والعزاء في الساعات المقبلة، كما تتقدم أسرة "مصر اليوم" بخالص التعازي لنجم النادي الأهلي.