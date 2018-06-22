التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل وكوستاريكا

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل ، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة كوستاريكا التى تنطلق فى الثانية ظهراً، بملعب "كريستوفسكى"، فى افتتاح منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، التى تضم أيضا منتخبى صربيا وسويسرا، ببطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل ضمت كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى، تياجو سيلفا، ميراندا، كاسيميرو، جابرييل جيسوس، نيمار، فيليب كوتينيو، مارسيلو، باولينيو، ويليان، وفاجنر.

أما التشكيلة الأساسية لمنتخب كوستاريكا فضمت كلاً من: كيلور نافاس فى حراسة المرمى، جونى أكوستا، جيانكارلو جونزاليز، سيلسو بورخيس، أوسكار دوارتي، برايان أوفييدو، برايان رويز، جوهان فينيجاس، كريستيان جامبوا، دافيد جوزمان، وماركو أورينيا.