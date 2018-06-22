التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل وكوستاريكا

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل ، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة كوستاريكا التى تنطلق فى الثانية ظهراً، بملعب "كريستوفسكى"، فى افتتاح منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، التى تضم أيضا منتخبى صربيا وسويسرا، ببطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.
التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل ضمت كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى، تياجو سيلفا، ميراندا، كاسيميرو، جابرييل جيسوس، نيمار، فيليب كوتينيو، مارسيلو، باولينيو، ويليان، وفاجنر.
أما التشكيلة الأساسية لمنتخب كوستاريكا فضمت كلاً من: كيلور نافاس فى حراسة المرمى، جونى أكوستا، جيانكارلو جونزاليز، سيلسو بورخيس، أوسكار دوارتي، برايان أوفييدو، برايان رويز، جوهان فينيجاس، كريستيان جامبوا، دافيد جوزمان، وماركو أورينيا.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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