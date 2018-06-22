منتخب مصر يؤدى صلاة الجمعة في أحد مساجد جروزني

أدى المنتخب المصري صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة جروزني الروسية التى تقيم فيها بعثة الفراعنة خلال مشاركتها فى بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة السعودية بمدينة فولوجوجراد الرابعة مساء الاثنين المقبل فى الجولة الثالثة من فعاليات المجموعة الأولى لكأس العالم روسيا 2018.