كشف محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة ستطرح استفتاء كبيرا لإختيار أفضل 11 لاعبا فى الدورى هذا الموسم خلال الساعات المقبلة.
وقال محمود الشامى إن الرابطة ستطرح 5 أسماء فى كل مركز للتصويت عليهم من قبل المدربين واللاعبين والجماهير، قبل فرز الأصوات واختيار أفضل 11 لاعبا.
أضاف رئيس الرابطة أنه سيتم تكريم اللاعبين الـ 11 المختارين عقب انتهاء الموسم بالتنسيق مع اتحاد الكرة.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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