كشف محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة ستطرح استفتاء كبيرا لإختيار أفضل 11 لاعبا فى الدورى هذا الموسم خلال الساعات المقبلة.

وقال محمود الشامى إن الرابطة ستطرح 5 أسماء فى كل مركز للتصويت عليهم من قبل المدربين واللاعبين والجماهير، قبل فرز الأصوات واختيار أفضل 11 لاعبا.

أضاف رئيس الرابطة أنه سيتم تكريم اللاعبين الـ 11 المختارين عقب انتهاء الموسم بالتنسيق مع اتحاد الكرة.