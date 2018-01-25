البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء

اعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ، تشكيل الفريق لمباراة الرجاء التي تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ20 بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وباسم علي.

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان وجونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من:

شريف إكرامي وإسلام محارب وصبري رحيل وأحمد حمودي وصالح جمعة وحسام عاشور وأحمد ياسر ريان.