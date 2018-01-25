البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء

اعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ، تشكيل الفريق لمباراة الرجاء التي تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ20 بمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وباسم علي.
خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان وجونيور أجايي.
خط الهجوم: وليد أزارو.
ويجلس على دكة البدلاء كلا من:
شريف إكرامي وإسلام محارب وصبري رحيل وأحمد حمودي وصالح جمعة وحسام عاشور وأحمد ياسر ريان.
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