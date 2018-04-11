الأهلي يواجه فريق عالمي في مهرجان اعتزال حسام غالي

الإعلامي إسلام الشاطر، أن الأهلي سيواجه أياكس أمستردام الهولندي، في مهرجان اعتزال حسام غالي، والمقرر إقامته يوم 11 مايو المقبل، على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.
وأضاف الشاطر خلال برنامجه "اكسترا تايم" المذاع على قناة إكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن غالي أصر على إنهاء مشواره الكروي داخل جدران النادي الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع النصر السعودي
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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