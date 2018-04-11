الأهلي يواجه فريق عالمي في مهرجان اعتزال حسام غالي

الإعلامي إسلام الشاطر، أن الأهلي سيواجه أياكس أمستردام الهولندي، في مهرجان اعتزال حسام غالي، والمقرر إقامته يوم 11 مايو المقبل، على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وأضاف الشاطر خلال برنامجه "اكسترا تايم" المذاع على قناة إكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن غالي أصر على إنهاء مشواره الكروي داخل جدران النادي الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع النصر السعودي