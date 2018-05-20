هيكتور كوبر يؤجل تجديد تعاقده مع اتحاد الكرة بسبب المونديال

أعلن مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، طلب من مسئولى اتحاد الكرة تأجيل حسم التجديد للاستمرار فى تدريب الفراعنة لما بعد مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، والتى تنطلق فى 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وكان مسئولو اتحاد الكرة وتحديدا هاني أبو ريدة قد عقد جلسات مع كوبر ووكيله للوصول إلى أفضل الحلول لتجديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية مباريات المنتخب فى كأس العالم، ولكن تم التأجيل من قبل الطرفين على أن يتم حسمها خلال ودية الفراعنة فى 25 مايو أمام الكويت وهو ما تحفظ عليه كوبر ليطلب مهلة جديدة، خاصة فى ظل العروض القوية وتحديداً من الناحية المالية لتدريب فرقها على رأسها أندية من الصين إلى جانب عدد من المنتخبات، فضلاً عن رغبته فى تحقيق نتائج جيدة بالمونديال وبالتالى زيادة سعره، ويبذل مسئولو الجبلاية خاصة أبو ريدة محاولات لإنهاء ملف تجديد عقد الخواجه قبل إنطلاق مباريات كأس العالم.