هيكتور كوبر يؤجل تجديد تعاقده مع اتحاد الكرة بسبب المونديال

أعلن مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، طلب من مسئولى اتحاد الكرة تأجيل حسم التجديد للاستمرار فى تدريب الفراعنة لما بعد مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، والتى تنطلق فى 14 يونيو حتى 15 يوليو.
وكان مسئولو اتحاد الكرة وتحديدا هاني أبو ريدة قد عقد جلسات مع كوبر ووكيله للوصول إلى أفضل الحلول لتجديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية مباريات المنتخب فى كأس العالم، ولكن تم التأجيل من قبل الطرفين على أن يتم حسمها خلال ودية الفراعنة فى 25 مايو أمام الكويت وهو ما تحفظ عليه كوبر ليطلب مهلة جديدة، خاصة فى ظل العروض القوية وتحديداً من الناحية المالية لتدريب فرقها على رأسها أندية من الصين إلى جانب عدد من المنتخبات، فضلاً عن رغبته فى تحقيق نتائج جيدة بالمونديال وبالتالى زيادة سعره، ويبذل مسئولو الجبلاية خاصة أبو ريدة محاولات لإنهاء ملف تجديد عقد الخواجه قبل إنطلاق مباريات كأس العالم.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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