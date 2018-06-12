صلاح يتدرب للمرة الأولى منذ تدخل راموس

خاض محمد صلاح أول حصة تدريبية مع منتخب مصر يوم الاثنين في غروزني منذ تعرضه لإصابة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أجرى تدريبات بمفرده استعدادا لمواجهة أوروغواي الأولى في كأس العالم لكرة القدم في روسيا يوم الجمعة المقبل.
ونشر الاتحاد المصري للعبة عبر صفحته على فيسبوك فيديو لهداف ليفربول وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو يتدرب على تحريك الذراعين والكتفين في ملعب أخمات أرينا تحت إشراف الجهاز الطبي. وتدرب منتخب مصر في نفس الاستاد وسط أجواء ممطرة لليوم الثاني على التوالي بعد وصوله لروسيا لخوض النهائيات بعد غياب 28 عاما.
ويأمل صلاح في اللحاق بمباراة أوروغواي في يوم احتفاله بعيد ميلاده 26 وقال للصحافيين يوم الأحد في الشيشان "أستعد بشكل جيد والأمور تسير على ما يرام وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة". وأصيب صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في الكتف خلال خسارة ليفربول 3-1 أمام ريال مدريد الشهر الماضي بعد التحام مع المدافع سيرخيو راموس وغادر الملعب وهو يبكي. وأقر بأنه كان يخشى الغياب عن كأس العالم لكن تحسنت حالته رغم استمرار الشكوك حول لحاقه بالمباراة الأولى بكأس العالم.
وتنافس مصر في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الضيافة والسعودية وأوروغواي بالمجموعة الأولى.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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