إصابة أحمد فتحي بشد خفيف خلال تدريبات الأحد

أصيب أحمد فتحي بشد خفيف خلال تدريب الأحد وغادر التدريب على أثر ذلك، وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن الإصابة لن تُعيقه عن المشاركة في تدريبات الغد.