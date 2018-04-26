حقيقة تأجيل لقاء الأهلي والزمالك بسبب الأمطار

بعد ظهور أنباء عن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في ظل وجود توقعات بوجود أمطار اليوم على بعض مناطق العاصمة المصرية القاهرة، لكن لابد من ظهور مصادر رسمية للرد عن هذه الشائعات، وهو ما حدث بالفعل بعدما أكد المسئولين عن أستاد القاهرة الدولي، بأن الملعب جاهز لإستقبال لقاء القمة رقم 116 ولا توجد أي مشاكل تتعلق بوجود مياه أمطار أو غيره داخل أرضية الملعب.
وكشفت المصادر، بأن لقاء القمة والذي يقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المصرية، سيلعب في موعده بدون أي تأجيل، وذلك في ظل وجود إستعدادات على أعلى مستوى من قبل المسئولين عن استاد القاهرة لتلك المباراة التي تعد الأهم في الموسم الكروي بمصر.
ويذكر أن الأهلي والزمالك سيلعبا اليوم في قمة كرة القدم المصرية للمرة 116 في تاريخ لقاءات الفريقين، وحتى وإن كان الأهلي هو بطل الدوري للمرة الأربعين وللمرة الثالثة على التوالي، فإن مباراة القمة تبقى دومًا لها حسابات خاصة وينتظر الجمهور المصري بكل شغف.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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