لاعب روسيا يؤكد الفوز على مصر هدية عيد ميلادي

أكد ألان دجاكويف لاعب خط وسط منتخب روسيا على أن المنتخب المصري أفضل من نظيره السعودي، وذلك قبل المباراة التي ستجمع فريقه مع الفراعنة في كأس العالم.
دجاكويف الذي سيغيب عن مباراة مصر بسبب الإصابة، أكد في تصريحات نشرها موقع سبورت بوكس الروسي على أنه يتمنى أن يحصل على هديته من الفريق بالفوز في اللقاء القادم.
وقال اللاعب الروسي: "سيكون من الصعب أن ألحق بمباراة أوروجواي أيضًا، إذا تأهلنا إلى دور الـ16 قد أتواجد في هذه المباراة".
ويصادف اليوم الأحد يوم ميلاد دجاكويف، حيث على على الأمر قائلًا: "الفوز على مصر سيكون هو هدية الفريق لي".
وأكمل: "شاهدت مباراة مصر ضد أوروجواي، إنهم فريق جيد جدًا ومنظم، يضغطون بشكل جيد، ويدافعون جيدًا، إنهم أفضل من السعودية بكثير".
واختتم: "أتمنى أن يكون الفوز حليفنا، ليتنا نحقق نتيجة إيجابية".
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