مارادونا من تدريب الفجيرة إلى رئاسة دينامو بريست البيلاروسي

أعلن دينامو بريست البيلاروسي أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا وقع معه عقدا لثلاثة أعوام يتولى بموجبه رئاسة النادي، وذلك بعد نحو أسبوعين من افتراق السبل بينه وبين نادي الفجيرة الإماراتي حول الاستمرار في مهامه التدريبية معه.

وتولى مارادونا (57 عاما) تدريب الفجيرة في مايو 2017، إلا أنه فشل هذا الموسم في قيادته مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، وأوصله إلى الملحق مع نادي حتا (تمكن الفجيرة من التأهل في نهاية المطاف).

وأعلن الفجيرة بداية في 27 أبريل إقالة مارادونا بعد الفشل في التأهل مباشرة، قبل ان يعلن بعد ثلاثة أيام إعادته الى منصبه. وفي الثالث من مايو، حسم الفجيرة المسألة بتأكيده وقف المفاوضات، واتهامه محامي مارادونا بعرقلة المباحثات بين الجانبين لاسيما من خلال طلبه منح موكله أربعة أضعاف ما كان يتقضاه بموجب عقده السابق.