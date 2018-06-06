تعرف على موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب المصري لخوض آخر مبارياته الودية أمام نظيره منتخب بلجيكا، استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018، والمقرر لها التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء .

المنتخب المصرى، بقيادة مديره الفنى الأرجنتيني هيكتور كوبر، خاض خلال المعسكر الأخير مباراتين وديتين وتعادل فيهما، الأولى كانت أمام منتخب الكويت، والثانية كانت أمام كولومبيا، وانتهت بالتعادل السلبى.

تقام مباراة مصر وبلجيكا على الملعب الملكى بالعاصمة بروكسيل، فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة من خلال شاشة قناة “أون سبورت” على الهواء مباشرة.