تعرف على موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب المصري لخوض آخر مبارياته الودية أمام نظيره منتخب بلجيكا، استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018، والمقرر لها التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء .
المنتخب المصرى، بقيادة مديره الفنى الأرجنتيني هيكتور كوبر، خاض خلال المعسكر الأخير مباراتين وديتين وتعادل فيهما، الأولى كانت أمام منتخب الكويت، والثانية كانت أمام كولومبيا، وانتهت بالتعادل السلبى.
تقام مباراة مصر وبلجيكا على الملعب الملكى بالعاصمة بروكسيل، فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة من خلال شاشة قناة “أون سبورت” على الهواء مباشرة.
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جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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