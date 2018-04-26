مفاجآت في تشكيل الأهلي والزمالك لمباراة القمة 116

تقام مباراة القمة 116 بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي والزمالك الليلة، في تمام الثامنة مساءًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدير الفني الأهلاوي، حساما لبدري على تشكيل فريقه المقرر له خوض مباراة القمة به الليلة أمام الزمالك، على أن يعوض الغيابات بمجموعة لاعبين أخرين، على أن يعود للتشكيل المدافع أيمن أشرف بجوار سعد سمير.

ويعود لخط الوسط حسام عاشور بجوار عمرو السولية ووليد سليمان، كما من المتوقع أن يشارك من بداية المباراة اللاعب أحمد حمدي وميدو جابر بجوار جونيور أجايي، فيما ويقود الهجوم الأهلاوي مروان محسن.

على الجانب الأخر، يدخل خالد جلال مواجهة القمة الأولى له في تدريب الزمالك متسلحًا بمجموعة لاعبين، ومن المقرر أن يدفع باللاعب حمدي النقاز ومحمود علاء من بداية المباراة، وتشهد القمة 116 عودة محمود حمدي الونش إلى خط الدفاع.

فيما ويعود أيمن حفني للمشاركة من بداية المباراة، ويستمر بالدفع باللاعب احمد مدبولي، ومحمود عبد العاطي دونجا ليجاور محمود عبد العزيز وطارق حامد، بينما يقود الهجوم كابونجو كاسونجو.

أما عن تشكيل الأهلي أمام الزمالك :

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

في خط الدفاع : صبري رحيل، سعد سمير، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

في الوسط : حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد حمدي، جونيور أجايي.

في الهجوم : مروان محسن.

أما عن تشكيل الزمالك أمام الأهلي :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”.

في خط الدفاع : معروف يوسف، محمود علاء، محمود حمدي الونش، وحمدي النقاز.

في الوسط : طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمود عبد العاطي دونجا، أيمن حفني، احمد مدبولي.

في الهجوم : كابونجو كاسونجو.