حرص أسامة حسني، مدرب منتخب الشباب ولاعب النادي الأهلي السابق، وزوج نجلة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على طمئنة الجماهير على الحالة الطبية لأسطورة الكرة المصرية "بيبو".

وقال أسامة حسني في تصريحات إذاعية: "كابتن الخطيب انتهى من العملية منذ ساعة وحاليا في مرحلة الإفاقة من البينج كل الأمر كان يتعلق بضغط ديسك في العمود الفقري على العصب وهو ما تمت بسببه الجراحة ومن المتاح أن ينتقل الكابتن الخطيب لغرفة عادية عقب افاقته خلال ساعتين من البينج مباشرة".

وكان رئيس الأهلي قد وصل إلى ألمانيا منذ الأربعاء الماضي قادمًا من الإمارات بعد فترة علاجية هناك، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية بمعرفة البروفيسور «ماير» الذي اطمأن على حالة الخطيب، في ضوء الجراحة التي سوف يجريها اليوم.