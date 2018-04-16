حرص أسامة حسني، مدرب منتخب الشباب ولاعب النادي الأهلي السابق، وزوج نجلة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على طمئنة الجماهير على الحالة الطبية لأسطورة الكرة المصرية "بيبو".
وقال أسامة حسني في تصريحات إذاعية: "كابتن الخطيب انتهى من العملية منذ ساعة وحاليا في مرحلة الإفاقة من البينج كل الأمر كان يتعلق بضغط ديسك في العمود الفقري على العصب وهو ما تمت بسببه الجراحة ومن المتاح أن ينتقل الكابتن الخطيب لغرفة عادية عقب افاقته خلال ساعتين من البينج مباشرة".
وكان رئيس الأهلي قد وصل إلى ألمانيا منذ الأربعاء الماضي قادمًا من الإمارات بعد فترة علاجية هناك، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية بمعرفة البروفيسور «ماير» الذي اطمأن على حالة الخطيب، في ضوء الجراحة التي سوف يجريها اليوم.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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