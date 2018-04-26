الكشف عن حقيقة هروب المدير الفني الجديد للزمالك

كشفت مصادر صحافية، بأن المدير الفني السويسري “كريستيان جروس” قد رحل عن مصر وبالتحديد عن “الجونة” دون أن يوقع على العقود مع نادي الزمالك بشكل رسمي، وهو أمر الذي جعل البعض يتوقع بأن جروس قد تهرب من نادي الزمالك ولن يعود للقاهرة من جديد وربما لن يوافق على تدريب الزمالك.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من تقارير إعلامية أكدت بأن الإتحاد الكاميروني قد تواصل مع المدرب السويسري في الأيام الماضية وتم تقديم عرض رسمي له لتدريب منتخب الكاميرون بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة من كأس أمم افريقيا الجابون 2017، وهو الأمر الذي جعل السويسري المخضرم يتراجع عن فكرة التوقيع لنادي الزمالك.

وفي أول رد من داخل نادي الزمالك، كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي، بأن السويسري قد تواصل مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأخبره بموافقته المبدائية على توقيع العقود مع نادي الزمالك، ولكن الرد الرسمي سوف يصل من “كريستيان جروس” خلال 72 من الآن.

وكان جروس قد وصل إلى الجونة السبت الماضي، وظهرت صور له مع أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.