الكشف عن حقيقة هروب المدير الفني الجديد للزمالك

كشفت مصادر صحافية، بأن المدير الفني السويسري “كريستيان جروس” قد رحل عن مصر وبالتحديد عن “الجونة” دون أن يوقع على العقود مع نادي الزمالك بشكل رسمي، وهو أمر الذي جعل البعض يتوقع بأن جروس قد تهرب من نادي الزمالك ولن يعود للقاهرة من جديد وربما لن يوافق على تدريب الزمالك.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من تقارير إعلامية أكدت بأن الإتحاد الكاميروني قد تواصل مع المدرب السويسري في الأيام الماضية وتم تقديم عرض رسمي له لتدريب منتخب الكاميرون بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة من كأس أمم افريقيا الجابون 2017، وهو الأمر الذي جعل السويسري المخضرم يتراجع عن فكرة التوقيع لنادي الزمالك.
وفي أول رد من داخل نادي الزمالك، كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي، بأن السويسري قد تواصل مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأخبره بموافقته المبدائية على توقيع العقود مع نادي الزمالك، ولكن الرد الرسمي سوف يصل من “كريستيان جروس” خلال 72 من الآن.
وكان جروس قد وصل إلى الجونة السبت الماضي، وظهرت صور له مع أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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