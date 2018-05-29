مؤمن زكريا فى الإمارات للتفاوض على الرحيل عن الأهلى

تواجد مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى فى الإمارات خلال الأيام الماضية للتفاوض حول الرحيل لأحد الأندية الإماراتية بداية من الموسم المقبل .
ويرغب مؤمن زكريا فى الرحيل عن الأهلى بشكل نهائى على الرغم من رفض الأهلى السعودى إتمام التعاقد معه بشكل نهائى، لعدم الرضا عن المستوى الذى قدمه فى صفوفه خلال مدة إعارته هناك.
واتخذت لجنة الكرة بالأهلى قرارًا بعودة مؤمن زكريا إلا أن الجناح الدولى يتحفظ حتى الآن على فكرة العودة أو تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر، مفضلاً استكمال مسيرة الاحتراف فى الخليج لتأمين مستقبله.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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