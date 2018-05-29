مؤمن زكريا فى الإمارات للتفاوض على الرحيل عن الأهلى

تواجد مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى فى الإمارات خلال الأيام الماضية للتفاوض حول الرحيل لأحد الأندية الإماراتية بداية من الموسم المقبل .

ويرغب مؤمن زكريا فى الرحيل عن الأهلى بشكل نهائى على الرغم من رفض الأهلى السعودى إتمام التعاقد معه بشكل نهائى، لعدم الرضا عن المستوى الذى قدمه فى صفوفه خلال مدة إعارته هناك.

واتخذت لجنة الكرة بالأهلى قرارًا بعودة مؤمن زكريا إلا أن الجناح الدولى يتحفظ حتى الآن على فكرة العودة أو تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر، مفضلاً استكمال مسيرة الاحتراف فى الخليج لتأمين مستقبله.