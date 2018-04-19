استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالدوري الممتاز لطاقم تحكيم إيطالي.
وأكدت مصادر أن لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، اتفقت على التحكيم الإيطالي نظرًا لسمعته الطيبة بالإضافة إلى التكلفة المادية المناسبة بالنسبة لباقي الدول الأوروبية.
وكانت لجنة الحكام أعلنت في وقت سابق، أن النية تتجه لتعين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة، واستبعاد الطاقم المحلي نظرًا لحساسية المباراة بين الجماهير.
ويلتقي الأهلي الزمالك، يوم 26 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.
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