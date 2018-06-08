وفاة مدرب الزمالك السابق مجدي السيد

توفى مجدي السيد، نجم نادى الزمالك الأسبق، ورئيس اللجنة الفنية لقطاع البراعم، ومدرب فريق الشباب السابق بالنادي الأبيض، وتقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الجمعة، فى مسجد السيسي بمنطقة الوراق، بينما سيقام عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية.ونعى رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، الراحل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".يُذكر أن مجدى السيد، شغل من قبل منصب رئيس اللجنة الفنية بقلعة ميت عقبة، كما اكتشف العديد من اللاعبين للنادى الأبيض
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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