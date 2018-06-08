وفاة مدرب الزمالك السابق مجدي السيد

توفى مجدي السيد، نجم نادى الزمالك الأسبق، ورئيس اللجنة الفنية لقطاع البراعم، ومدرب فريق الشباب السابق بالنادي الأبيض، وتقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الجمعة، فى مسجد السيسي بمنطقة الوراق، بينما سيقام عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية.ونعى رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، الراحل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".يُذكر أن مجدى السيد، شغل من قبل منصب رئيس اللجنة الفنية بقلعة ميت عقبة، كما اكتشف العديد من اللاعبين للنادى الأبيض