مواعيد المباريات في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز الأربعاء

يُقام اليوم الأربعاء، لقاء في دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، والدوري المصري الممتاز والدوري الفرنسي.
ونتستعرض مواعيد أبرز المباريات
في دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ مع ريـال مدريد 8:45 مساءً
الدوري الفرنسي الممتاز
كان أمام تولوز 6:45 مساءً
الدوري المصري الممتاز
إنبي أمام طنطا 3:45 عصرًا
الداخلية أمام وادي دجلة 3:45 عصرًا
المصري البورسعيدي أمام سموحة 6 مساءً
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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