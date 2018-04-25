مواعيد المباريات في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز الأربعاء

يُقام اليوم الأربعاء، لقاء في دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، والدوري المصري الممتاز والدوري الفرنسي.

ونتستعرض مواعيد أبرز المباريات

في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ مع ريـال مدريد 8:45 مساءً

الدوري الفرنسي الممتاز

كان أمام تولوز 6:45 مساءً

الدوري المصري الممتاز

إنبي أمام طنطا 3:45 عصرًا

الداخلية أمام وادي دجلة 3:45 عصرًا

المصري البورسعيدي أمام سموحة 6 مساءً