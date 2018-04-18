مقتل قيادييّن من القاعدة إثر مداهمة أمنية في اليمن

لقي قياديان في تنظيم القاعدة مصرعهما إثر مداهمة أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين اليمنية.مصادرأمنية قالت إن القياديين مراد الدوبلي وحسن باصريع من المطلوبين أمنياً بعمليات إرهابية، وقد لقيا مصرعهما بعد اشتبكاك مسلح مع رجال الأمن في منطقة البطان بمديرية الوضيع.