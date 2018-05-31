في أول رد لها على تصريح الرئيس السوري، بشار الأسد، اعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية" أن الحل العسكري للخلافات مع دمشق لن يقود إلى أي نتيجة.

وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، كينو جابرييل، اليوم الخميس: إن "أي حل عسكري بما يخص قوات سوريا الديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري".

وشدد جابرييل على أن الحل العسكري ليس "هو الحل الذي يستطيع أن يصل لأي نتيجة".

و"قوات سوريا الديمقراطية"، هي تحالف عسكري سياسي بقيادة "وحدات حماية الشعب الكردية" ويحظى بدعم على الأراضي السورية من قبل الولايات المتحدة. وتأتي تصريحات جابريل ردا على إعلان الأسد خلال مقابلة مع قناة "RT" بثت اليوم الخميس وقال فيها إن الحكومة السورية ستستعيد الأراضي الواقعة في شمال وشرق سوريا التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة.

وأوضح الرئيس السوري: ".. باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا هي قوات سوريا الديمقراطية. وسنتعامل معها عبر خيارين: الأول هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات (..) إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى الخيار الثاني وهو تحرير تلك المناطق بالقوة، ليست لدينا خيارات أخرى، بوجود الأمريكيين أو بعدم وجودهم ".