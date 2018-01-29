وصول العميد الركن محسن الداعري الضالعي قائد اللواء 14 مدرع في محافظة مأرب الى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، بتكليف من الرئيس هادي
GMT 23:49 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايروزارة الداخلية اليمنية تدعو التحالف العربي للتدخل ضد ممارسات المجلس_الانتقالي الجنوبي بمدينة عدن جنوب اليمن
GMT 23:46 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرالصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل 36 وإصابة 185 آخرون في المواجهات الجارية في مدينة عدن جنوب اليمن.
GMT 23:44 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرقوات الحزام الامني تستميت من اجل السيطرة على قصر معاشيق في مدينة عدن جنوب اليمن
GMT 23:41 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرقوات الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي تضرب احياء مديرية كريتر في مدينة عدن جنوب اليمن، بكافة انواع الأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي.
GMT 23:39 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرالإجتماع الرئاسي اليمني في الرياض "أي حرف لمسار هذه المعركة سيواجه بحزم وقوة "
GMT 23:35 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرالتحالف العربي يدعو جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية
GMT 20:07 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فتى فلسطينيًا
GMT 19:54 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرباكستان تدين الهجوم المتطرف على الأكاديمية العسكرية في كابل
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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