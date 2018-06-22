انتخاب ماتيج تونين رئيسا جديدا للبرلمان فى سلوفينيا

انتخب نواب البرلمان فى سلوفينيا اليوم الجمعة السياسى المحافظ "ماتيج تونين" رئيسًا للبرلمان فى ظل استمرار المباحثات لتشكيل حكومة ائتلافية.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن 80 نائبًا من اصل 90 صوتوا لتونين من حزب سلوفينيا الجديد ، وقال تونين أن انتخابه قد يكون مؤقتًا حتى تتضح هوية رئيس الحكومة الجديد ، وأضاف "نحن ملتزمون باجراء المباحثات والتعاون من أجل مصلحة سلوفينيا".
يذكر أن الحزب الديمقراطى السلوفينى اليمينى المناهض للمهاجرين الذى يقوده رئيس الوزارء الأسبق يانيز يانشا حصل على أكبر عدد من الأصوات وفاز بـ 25 مقعدًا فى البرلمان ، لكن هذا العدد من المقاعد لا يكفى ليحكم بشكل منفرد البلاد.
وكانت معظم الجماعات والأحزاب الأخرى استبعدوا تشكيل ائتلاف مع يانشا الذى تربطه علاقات وثيقة برئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان المناهض للهجرة.
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